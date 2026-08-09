Кривцов: «Ждем «Человека-паука» и пойдем на «Колобка»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов после победы над «Спартаком» (2:1) в 3-м туре РПЛ ответил на вопросы о фильмах «Человек-паук: новый день» и «Последний богатырь. Колобок».

«Ждем «Человека-паука» и пойдем на «Колобка», — сказал Кривцов.

Фильм «Последний богатырь. Колобок» вышел в российский прокат 6 августа. Премьера фильма «Человек-паук: Новый день» в России запланирована на 20 августа. В мировом прокате фильм вышел 31 июля.