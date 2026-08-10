Смолов: «Как вам матч тура? «Краснодар» с победой»

Экс-полузащитник «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал исход матча 3-го тура РПЛ, в котором «быки» обыграли «Спартак» на выезде (2:1).

«Как вам матч тура? «Краснодар» с победой», — написал Смолов в своем Telegram-канале.

Команды забили все 3 гола в первые 10 минут матча, при этом «Спартак» открыл счет уже на 2-й минуте.

«Краснодар» после этой победы возглавил турнирную таблицу РПЛ с 9 очками после 3 игр. «Спартак» (6 очков) идет третьим.