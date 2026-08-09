Тренер «Рубина» Артига назвал справедливой ничью в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал ничейный результат команды в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

«Конечно, дома мы всегда хотим побеждать. В первый тайм вошли на нервах, неделя после поражения в кубковом матче была тяжелой. Во втором тайме действовали лучше, у нас были моменты. Думаю, результат справедлив», — сказал тренер после матча.

«Рубин» с 4 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре казанцы на выезде сыграют с «Ростовом». Встреча пройдет 15 августа и начнется в 18.30 по московскому времени.