Актер Баринов отреагировал на уход Чорлуки из тренерского штаба «Локомотива»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» уход Ведрана Чорлуки из тренерского штаба «Локомотива».
«Большая ли потеря для клуба? Ну вы же видели матч «Зенит» — «Локомотив». Чорлука как игрок и защитник — большая потеря. А то, что он был в тренерском штабе и ушел, я этот новый тренерский штаб не знаю. Работают ребята, но какую работу они там выполняют? Да хоть все уйдут, большой потери не будет. Найдется ли замена Чорлуки как тренеру? А вы знаете, какой он тренер? Я вам честно и нечестно скажу, что не знаю, какой он тренер», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
В июне 2021-го Чорлука завершил карьеру. После этого он вошел в тренерский штаб «Локо».
В качестве игрока хорватский защитник выступал за железнодорожников с 2012 по 2021 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, четырежды выиграл Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка России.
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