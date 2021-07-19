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Актер Баринов отреагировал на уход Чорлуки из тренерского штаба «Локомотива»

17:04
Ведран Чорлука. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ведран Чорлука. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» уход Ведрана Чорлуки из тренерского штаба «Локомотива».

«Большая ли потеря для клуба? Ну вы же видели матч «Зенит» — «Локомотив». Чорлука как игрок и защитник — большая потеря. А то, что он был в тренерском штабе и ушел, я этот новый тренерский штаб не знаю. Работают ребята, но какую работу они там выполняют? Да хоть все уйдут, большой потери не будет. Найдется ли замена Чорлуки как тренеру? А вы знаете, какой он тренер? Я вам честно и нечестно скажу, что не знаю, какой он тренер», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В июне 2021-го Чорлука завершил карьеру. После этого он вошел в тренерский штаб «Локо».

В качестве игрока хорватский защитник выступал за железнодорожников с 2012 по 2021 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, четырежды выиграл Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка России.

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