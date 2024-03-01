Грулев: «Надеюсь, что в ближайших турах «Динамо» сможет на меня рассчитывать»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о восстановлении после перелома большеберцовой кости.

«Рвусь в бой. С докторами все возможное делаем, чтобы как можно скорее все прошло. Ждем этого с нетерпением. Сам этого хочу, столько без футбола... Очень надеюсь на то, что в ближайших турах на меня можно будет рассчитывать», — приводит «РБ Спорт» слова Грулева.

Из-за травмы 24-летний футболист пропустил концовку первой части сезона. Однако на сборах в Турции он принял участие в матчах против «Крыльев Советов» (5:1), «Балтики» (0:3) и ЦСКА (2:1), отметившись голом в игре с московской командой.

В 19-м туре «Динамо» сыграет против «Локомотива». Встреча пройдет 3 марта.