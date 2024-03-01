Защитник «Зенита» Родригао рассказал о неудачном периоде команды осенью

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал неудачный период команды осенью 2023 года, когда сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд.

— Думаю, это был набор факторов: мы были не в лучшей форме в конкретных матчах, допускали ошибки, которыми пользовался соперник. После летних изменений в составе какое-то время не могли нащупать свою игру. Эти причины объединялись в отдельном матче, когда соперник оказывался сильнее и точнее нас. У нас не получалось реализовать свои моменты, мы отдавали очки, уступали. Но это футбол — здесь такое случается. Сейчас мы качественно улучшаем игру, чтобы весной продолжить бороться за чемпионство, — цитирует Родригао «РБ Спорт».

«Зенит» после 18 туров набрал 36 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.