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1 марта, 16:19

Защитник «Зенита» Родригао рассказал о неудачном периоде команды осенью

Виктория Кравченко
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Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал неудачный период команды осенью 2023 года, когда сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд.

— Думаю, это был набор факторов: мы были не в лучшей форме в конкретных матчах, допускали ошибки, которыми пользовался соперник. После летних изменений в составе какое-то время не могли нащупать свою игру. Эти причины объединялись в отдельном матче, когда соперник оказывался сильнее и точнее нас. У нас не получалось реализовать свои моменты, мы отдавали очки, уступали. Но это футбол — здесь такое случается. Сейчас мы качественно улучшаем игру, чтобы весной продолжить бороться за чемпионство, — цитирует Родригао «РБ Спорт».

«Зенит» после 18 туров набрал 36 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rodrigao-posle-letnih-izmenenij-kakoe-to-vremya-zenit-ne-mog-nashhupat-svoyu-igru/
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
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