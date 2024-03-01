Нагорных сообщил, что «Локомотив» готов к участию в еврокубках в любой момент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался об отсутствии еврокубков.

— Можно ли сказать, что «Локомотив» и весь российский футбол адаптировались к санкциям?

— Считаю, что да. При этом нельзя сказать, что о международном футболе мы не думаем.

— У вас есть хотя бы примерный временной ориентир по возвращению российских клубов в еврокубки?

— Это в любом случае будет пальцем в небо. Мы готовы вернуться в любой момент. Хоть завтра будем бороться за то, чтобы попасть в число участников еврокубков от России.

— Условно, завтра Россию возвращают — предусмотрено ли под это изменение бюджета «Локомотива»?

— Сейчас говорить об этом преждевременно. Мы работаем в текущих экономических условиях и наращиваем потенциал клуба — для того, чтобы в будущем ставить более серьезные задачи.

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с февраля 2022 года.