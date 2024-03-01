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1 марта, 16:05

Нагорных сообщил, что «Локомотив» готов к участию в еврокубках в любой момент

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался об отсутствии еврокубков.

— Можно ли сказать, что «Локомотив» и весь российский футбол адаптировались к санкциям?

— Считаю, что да. При этом нельзя сказать, что о международном футболе мы не думаем.

— У вас есть хотя бы примерный временной ориентир по возвращению российских клубов в еврокубки?

— Это в любом случае будет пальцем в небо. Мы готовы вернуться в любой момент. Хоть завтра будем бороться за то, чтобы попасть в число участников еврокубков от России.

— Условно, завтра Россию возвращают — предусмотрено ли под это изменение бюджета «Локомотива»?

— Сейчас говорить об этом преждевременно. Мы работаем в текущих экономических условиях и наращиваем потенциал клуба — для того, чтобы в будущем ставить более серьезные задачи.

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с февраля 2022 года.

Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Зенит

 14
Джон Кордоба

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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