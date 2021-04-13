Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон забил в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» (2:0). Это уже 4-й гол для 31-летнего венесуэльца в 6 матчах премьер-лиги за московский клуб. Рондон также отдал 1 голевой пас.

«Старание всегда вознаграждается», — написал Рондон в Twitter.

Effort is always rewarded!

???

?El esfuerzo siempre tiene recompensa! pic.twitter.com/bawhknKwqt — Salom?n Rond?n (@salorondon23) April 13, 2021

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место. У «Ротора» 18 очков и 14-я позиция.