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Рондон — о голах за ЦСКА: «Старание всегда вознаграждается»

16:28
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Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон забил в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» (2:0). Это уже 4-й гол для 31-летнего венесуэльца в 6 матчах премьер-лиги за московский клуб. Рондон также отдал 1 голевой пас.

«Старание всегда вознаграждается», — написал Рондон в Twitter.

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место. У «Ротора» 18 очков и 14-я позиция.

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