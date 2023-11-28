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Судейство

Сегодня, 11:49

Гришин считает, что ВАР порой сильно затягивает матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о работе ВАР.

«ВАР порой сильно затягивает матчи и негативно влияет на динамику. Не хочется, чтобы встречи шли еще дольше. В данном отношении надо брать пример с Европы. Там, если судья на ВАР фиксирует нарушение, главный даже не подходит к монитору, а, доверяя коллеге, сразу выносит решение. У нас же повтор смотрят по десять минут, хотя эпизоды очевидные. Можно даже не идти к монитору. На мой взгляд, вердикт следует выносить за 10-15 секунд», — приводит слова Гришина RT.

Система ВАР в российских футбольных турнирах впервые была запущена в сезоне-2018/19.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237606-grishin-var-mnenie-futbol
Футбол
Александр Гришин
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 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
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9
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 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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