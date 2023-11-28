Евсеев считает, что Дзюба точно стал своим в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал о совместных тренировках с Артемом Дзюбой в питерской команде.
«Он такой человек. Любит пошутить. Иногда, конечно, чуть перебарщивал, но в целом хороший парень, смешной. В «Зените» он точно стал своим. Подкалывал ли его за спартаковское прошлое? Нет, такого не было», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Всего за петербуржский клуб он провел 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3
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