Гришин: «КДК все рассудил правильно, в духе спорта. Отменить красную Роши — правильный вариант»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о том, что КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре игры и отменил красную карточку защитника армейцев Виллиана Роши.

«Я после игры сразу сказал, что Соболева надо дисквалифицировать, а Роша ни в чем не виноват. КДК все рассудил правильно, в духе спорта. Отменить красную защитника ЦСКА — правильный вариант, потому что он просто показывал судье жест Соболева, человек же русского языка не знает. В этом моменте только вина Александра. Можно ли было жестче наказать Соболева? У КДК есть свои правила, по которым они действуют. Я думал, что они дисквалифицируют Александра на большее количество матчей, но четыре игры, значит четыре игры», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.