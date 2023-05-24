Геннадий Орлов — о Соболеве: «Мне жалко Старостиных, которые смотрят на такого футболиста в красной футболке»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о наказании форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Нельзя себя вести так, как Соболев. Я, как футболист, переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники. Какую рекламу дает Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон. У него ведь совсем недавно была дисквалификация за драку в матче против «Зенита»! Это у него такое воспитание. Такое поведение — бьет по репутации футбола. На стадионе «Спартака» стоит памятник братьям Старостиным. Николай Петрович Старостин — олицетворение клуба. Многие полюбили клуб именно из-за братьев. Поведение Симоняна, Нетто, Старостиных, не вяжется с поведением этого Соболева. Мне жалко Старостиных, что они стоят, глядя на такого футболиста в красной футболке», — приводит Sport24 слова Орлова.

Соболев получил красную карточку в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) после того, как показал защитнику армейцев Виллиану Роше грубый жест. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на 4 матча. Теперь форвард «Спартака» пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.