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Судейство

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Президент «Урала» — о неназначенном пенальти: «Опейкина — хороший судья. Если бы фол был на линии, она бы сказала Москалеву»

Иванов прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Урала» в матче со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с назначением штрафного, а не пенальти в ворота своей команды в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Судейские эксперты полагают, что Москалев должен был поставить пенальти в ворота «Урала» за фол Кулакова на Зиньковском.

— Вот я что хочу вам сказать... Когда произошел эпизод, мы даже подумать не могли, что это может быть пенальти. И тут на табло высвечивается: «Проверка эпизода, возможно 11-метровый»... Где они увидели пенальти?

— Но вы пересматривали эпизод?

— Нет. Некогда было. Не смотрел. И потом — на игре работали видеоарбитры. Они же могут определить, где произошел фол. На линии, за линией... Не знаю. Сегодня работала Вера Опейкина. Она хороший арбитр.

— Не могла ошибиться?

— Судьи, работавшие ВАР, могли же все изучить с разных ракурсов. Разве нет? Они же нормальные люди. Как можно взять и не поставить пенальти, если он был? У них есть все средства. Все ракурсы. Они могут определить, вынести вердикт. Если Опейкина посчитала бы, что это 11-метровый, значит, Москалев должен был указать на точку. Но этого же не произошло.

— Опейкина не стала вмешиваться в действия Москалева и не позвала его к монитору.

— Да. Она провела проверку и, видимо, согласилась с Москалевым. Я не знаю, что Опейкина сказала Москалеву, но, наверное, тоже посчитала, что это не пенальти. В итоге главный арбитр поставил штрафной. Я так вижу эту ситуацию.

Александр Соболев и&nbsp;Алексей Ионов. «Пожелаю руководству «Спартака» терпения». Президент «Урала» — об игре с красно-белыми и эпизоде с неназначенным пенальти

На 73-й минуте встречи защитник «Урала» Денис Кулаков сфолил на хавбеке «Спартака» Антоне Зиньковском. Главный арбитр Владимир Москалев зафиксировал нарушение правил за пределами штрафной уральцев.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
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14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
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