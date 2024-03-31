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Сегодня, 08:15

Президент «Урала»: «Сказал Помазуну: «Илюха, неужели на ноль сыграл»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил игру вратаря команды Ильи Помазуна и полузащитника Ибраима Сиссе в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0)

— Что сказали после игры Илье Помазуну, который совершил несколько спасений. В частности, не позволил Александру Соболеву закинуть себе мяч за шиворот.

— Илюха молодец, конечно. Но мы сами себе привезли этот момент. Ошиблись в передаче, еще там что-то. Ну ладно, бывает... Помазун хорошо выполнил свою работу, выручил где надо. Мы уже на поле после финального свистка обменялись репликами.

— Если не секрет какими?

— Ну... Я его подколол немного: «Илюха, неужели на ноль отыграл»? Он: «Наверное, Григорий Викторыч». Посмеялись.

— В первом тайме показалось, что Сиссе перекусил почти все атаки красно-белых.

— Мы очень на него надеемся. Но ему сейчас непросто. Не хватает физики...

— Почему же?

— Он соблюдает Рамадан. Ограничивает себя в еде. Не ест, не пьет. Поэтому ему было тяжеловато в какой-то момент матча. Не хватало сил. Но в целом, тренерский штаб им, конечно, доволен.

Александр Соболев и&nbsp;Алексей Ионов. «Пожелаю руководству «Спартака» терпения». Президент «Урала» — об игре с красно-белыми и эпизоде с неназначенным пенальти

«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.

Джибриль Сиссе
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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