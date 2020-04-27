Григорий Иванов: «Если 25 мая не решим, как доиграть чемпионат, какое-то решение будет принято»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ» о результатах общего собрания клубов РПЛ.

— Никакого решения не принято, — заявил Иванов. — Сказали, что 25 мая станет днем Х. В этот день можно будет что-то решить (как доиграть чемпионат — Прим. «СЭ»). Если не получится возобновить чемпионат, то какое-то решение будет принято. Ситуация может измениться в любой момент, и что тогда — никто не знает. Вся страна ждет. Региональные и федеральные власти призвали сидеть дома до 30 апреля. (Евгений Белоусов)