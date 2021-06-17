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Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА

15:06
Григорий Бабаян. Фото Twitter
Григорий Бабаян. Фото Twitter
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Казахстанский специалист Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Березуцкий исполняет обязанности главного тренера ЦСКА. 15 июня клуб объявил об уходе Ивицы Олича с этого поста.

Ранее Бабаян возглавлял «Тобол».

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/grigoriy-babayan-voshel-v-trenerskiy-shtab/

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