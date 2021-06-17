Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА

Казахстанский специалист Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Березуцкий исполняет обязанности главного тренера ЦСКА. 15 июня клуб объявил об уходе Ивицы Олича с этого поста.

Ранее Бабаян возглавлял «Тобол».

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.