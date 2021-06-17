Самедов пожелал удачи Александру Кержакову в «Нижнем Новгороде»

Экс-игрок сборной России Александр Самедов оценил назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Поздравляю Сашу! Конечно же желаю ему удачи. Думаю, это будет очень интересно для него. Надеюсь, что он справится со всеми возложенными обязательствами», — сказал Самедов «СЭ».

Сегодня, 17 июня, «Нижний Новгород» официально объявил о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера.

Предыдущим клубом Кержакова была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.