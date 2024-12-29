Гранат: «Событие года в российском футболе — трансфер Сафонова в «ПСЖ»
Бывший футболист сборной России Владимир Гранат сказал, какое событие в российском футболе считает самым ярким в 2024 году.
«Событие года в российском футболе — трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ». У Матвея все складывается удачно во Франции. Надеюсь, дальше его дела пойдут в гору», — сказал Гранат «РБ Спорт».
Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Российский вратарь уже провел 8 матчей за парижский клуб.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
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|
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|18
|1
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
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|
Ростов – Динамо
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Оренбург
|14
|1
|5
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|11
|1
|3
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