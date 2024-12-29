Гранат: «Событие года в российском футболе — трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат сказал, какое событие в российском футболе считает самым ярким в 2024 году.

«Событие года в российском футболе — трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ». У Матвея все складывается удачно во Франции. Надеюсь, дальше его дела пойдут в гору», — сказал Гранат «РБ Спорт».

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Российский вратарь уже провел 8 матчей за парижский клуб.