Юран: «В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиям от наступающего 2025 года.

«Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. Хочется, чтобы мы спокойно жили. И если говорить о личном, то большое желание как можно скорее вернуться на тренерский мостик! В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ», — сказал Юран «РБ Спорт».

Помимо «Пари НН» Юран тренировал «Химки», «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», ставропольское «Динамо», а также армянскую «Мику», азербайджанский «Симург» и казахстанский «Локомотив».