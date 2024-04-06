«Ростов» — «Сочи»: Мохеби и Роналдо выйдут в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на матч 23-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сако, Вахания, Глебов, Щетинин, Байрамян, Мохеби, Роналдо, Голенков.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Дркушич, Марсело, Аттият-Аллах, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

Игра между командами пройдет 6 апреля в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк.