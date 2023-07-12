Гойкович заявил, что уровень молодых российских футболистов не дотягивает до приглашения в топ-клубы
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что уровень молодых российских футболистов не дотягивает до приглашения в топ-клубы.
«Есть Захарян, Тюкавин, Пиняев. Однако я бы выделил Мостового, мне очень нравится, как он играет, крепкий парень. Захарян больше про технику, выступает в центре, а Андрей сильный, жесткий, скоростной, фланговый. Но они все скорее могут играть в «Эспаньоле», чем в испанских грандах. Парни не делают такой разницы. Но тут возникает вопрос. «Динамо», к примеру, платит Захаряну 500 тысяч евро в год. Ему нужно ехать на те же деньги в Германию, Испанию? Многие остаются, потому что и здесь хорошая лига, хорошие стадионы, хорошая зарплата и здесь дом. И тут не скажешь, проблема это для российского футбола или, наоборот, плюс. Полгода назад Сычевой мог бы играть в Германии, можно было говорить, что вот суперстар, но через полгода он забивает только два мяча в «Крыльях Советов». Что тут скажешь, это футбол», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
Летом 2022 года Захарян был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.
В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -