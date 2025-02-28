Гойкович уверен, что Личка однажды выиграет РПЛ

Защитник «Сараево» Ренато Гойкович считает, что Марцел Личка изменил свой футбол в «Динамо».

«У Марцела есть менталитет победителя, он хочет побеждать в каждом матче. Я следил до последних минут за чемпионской гонкой, и для меня тоже странно, как все так получилось. Считаю Личку хорошим тренером, в один день он выиграет РПЛ. Марцел в «Динамо» уже полтора года, что тоже хорошо. Мне кажется, многие думали, что он поработает там три месяца и его уберут, но ошиблись. Просто для понимания: человек работал два года в ФНЛ, потом в «Оренбурге», а сейчас борется за чемпионство в РПЛ. Это вообще топ», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года, подписав с московской командой трехлетний контракт. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России в прошлом сезоне.