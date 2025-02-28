Гойкович: «При Станковиче у игроков 300-процентное желание выиграть»

Защитник «Сараево» Ренато Гойкович поделился мыслями об успехах Деяна Станковича в «Спартаке».

«Хороший тренер — это 60-70 процентов команды. Хороший тренер из среднего игрока может сделать топ-футболиста. А плохой может сделать из топ-игрока полное дерьмо. Станковичу требовалось время, чтобы адаптироваться к русскому футболу, чтобы игроки поняли друг друга. Видно, что люди борются, что у них есть 300-процентное желание выиграть каждый матч. У Деяна были комфортные ситуации в «Црвене Звезде», «Ференцвароше», но сейчас он пришел в «Спартак», который давно не выигрывал чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/25. Под его руководством красно-белые завершили первую часть чемпионата на третьем месте в таблице. Московская команда набрала 37 очков в 18 турах.