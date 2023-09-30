Гойкович рассказал, что Деограсия сказал футболистом перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, что Давид Деограсия сказал футболистом перед матчем с «Зенитом» (3:1).

«Он сказал — играем сегодня на победу, пойдем на поле творить историю. Деограсия напомнил, что и у «Локомотива» мы никогда на везде не выигрывали, сказал, что бояться не надо, надо брать очки и сегодня. Пока про двойные премиальные ничего не сказали. Но и год назад, и сейчас после таких больших побед нам всегда давали хорошие премиальные», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

После 10 матчей «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Оренбург» — 11-й (11 очков).