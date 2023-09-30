Защитник ЦСКА Агапов рассказал о самочувствии после матча с «Балтикой»

Защитник ЦСКА Илья Агапов ответил на вопрос о своем самочувствии после матча 10-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:0). Агапов вынуждено покинул поле на 12-1 минуте матча.

«Самочувствие нормально. Что с коленом? Не знаю. Я еще не делал МРТ», — сказал Агапов.

Агапов в этом сезоне провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.

ЦСКА после десяти туров РПЛ занимает промежуточное 6-е место, набрав 16 очков.