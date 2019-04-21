17:29 | Футбол — РПЛ

"Готовимся забрать три очка". "Спартак" ответил "Енисею"

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"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию красно-белой свиньи-копилки, ответив на вопрос "Енисея" перед матчем 24-го тура премьер-лиги.

- Эй, "Спартак", а где ваш мини-пиг? - спросили красноярцы, выложив фото игрушечного льва в клубной символике.

- Мы на месте! Готовимся забрать в копилку три очка, - ответили в "Спартаке".


"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

Спартак - Енисей

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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