"Готовимся забрать три очка". "Спартак" ответил "Енисею"

"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию красно-белой свиньи-копилки, ответив на вопрос "Енисея" перед матчем 24-го тура премьер-лиги.

- Эй, "Спартак", а где ваш мини-пиг? - спросили красноярцы, выложив фото игрушечного льва в клубной символике.

- Мы на месте! Готовимся забрать в копилку три очка, - ответили в "Спартаке".

Мы на месте! Готовимся забрать в копилку три очка👌 pic.twitter.com/Btz02eVNDf – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 апреля 2019 г.



"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр