Силкин: «Кордоба очень похож на Кураньи, всегда нацелен на ворота соперника»

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы в текущем сезоне РПЛ.

«Кордоба — один из лучших нападающих в РПЛ. Это быстрый, мобильный игрок, который здорово играет спиной к воротам, всегда нацелен на ворота соперника. Кордоба очень похож на Кевина Кураньи — если его разозлить, вы не остановите его. Мне очень нравится Кордоба», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

22 января сообщалось, что «Фулхэм» хочет арендовать Кордобу до конца сезона с правом выкупа за 8,2 миллиона евро. Однако позже стало известно, что АПЛ заблокировала переход футболиста из «Краснодара» в лондонский клуб.