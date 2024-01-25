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Силкин: «Кордоба очень похож на Кураньи, всегда нацелен на ворота соперника»

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы в текущем сезоне РПЛ.

«Кордоба — один из лучших нападающих в РПЛ. Это быстрый, мобильный игрок, который здорово играет спиной к воротам, всегда нацелен на ворота соперника. Кордоба очень похож на Кевина Кураньи — если его разозлить, вы не остановите его. Мне очень нравится Кордоба», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

22 января сообщалось, что «Фулхэм» хочет арендовать Кордобу до конца сезона с правом выкупа за 8,2 миллиона евро. Однако позже стало известно, что АПЛ заблокировала переход футболиста из «Краснодара» в лондонский клуб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-kordoba-ochen-pohozh-na-kuran-i-vsegda-natselen-na-vorota-sopernika/
Джон Кордоба
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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