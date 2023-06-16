Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:57

Гордеев: «Конечно, тот матч с ЦСКА не был договорным»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев вспомнил о матче с ЦСКА (4:6), который произошел 20 сентября 2015 года. Тогда саранская команда после 15 минут игры вела со счетом 3:0, но в итоге проиграла.

— Запоминающийся матч — это точно, — цитирует Sport24 Гордеева. — Генеральный директор мне после этой игры сказал: «Андрей Львович, как вы это сделали на ровном месте?! Мы этот матч продали Евроспорту за баснословную сумму». Это были первые заработанные клубом деньги.

— Через некоторое время после этого поражения вы ушли из «Мордовии» и в своих интервью недвусмысленно намекали, что в этом матче все решил неспортивный принцип.

— Я тогда находился под большим впечатлением. Повторюсь, подозревать команду в сдаче матча — удел молодых, начинающих специалистов. Я тогда искал не там, где нужно. Конечно, матч с ЦСКА тогда не был договорным.

— Как тогда «Мордовия» умудрилась проиграть 4:6, к перерыву ведя 3:0?

— ЦСКА перед нами играл матч в Лиге чемпионов — на большом стадионе, с заполненными трибунами. А в Саранске их встретила поливальная машина на искусственном поле. Они подумали, что выйдут и обыграют нас на одной ноге. Ментально ЦСКА оказался не готов к игре. У нас тогда была приличная команда, вот мы им три и забили в первом тайме. В перерыве Слуцкий поговорил со своими игроками, настроил их. Потом же рассказывали, что он обещал всю основу взять на Кубок играть куда-то в Сибирь, если не победят нас. На второй тайм вышел уже абсолютно другой ЦСКА, которому мы уже ничего не могли противопоставить. За семь игр до этого мы пропустили семь мячей, а за один тайм с ЦСКА — шесть.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-15-eks-trener-mordovii-o-proigryshe-tsska-46-ya-togda-iskal-ne-tam-gde-nuzhno-konechno-tot-match-ne-byl-dogovornym
Футбол
ФК Мордовия
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Гордеев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезды гольфа поделили саудовские миллиарды. Эти деньги в США называют кровавыми
«Пусть твоя семья умрет от рака». Соболенко рассказала о травле из-за политики
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела: «Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити»

Губернатор Самарской области оценил выступление «Крыльев Советов» в сезоне-2022/23
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости