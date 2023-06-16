Губернатор Самарской области оценил выступление «Крыльев Советов» в сезоне-2022/23

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал выступление «Крыльев Советов» в минувшем сезоне РПЛ.

«Крылья» подарили чемпионату интригу. Понимаете? Скучно болеть за некоторые команды, которые гарантированно выигрывают. За «Крылья» болеть интересно. Они могут любого лидера обыграть, подарить непредсказуемый результат в играх с аутсайдерами. Интересная и играющая команда. Если пришлось решать вопрос в такой ситуации, в которую «Крылья» по сути сами во многом загнали: стечение обстоятельств, судейские ошибки...», — цитирует Азарова «Чемпионат».

«Крылья» в 30 турах РПЛ набрали 32 очка и завершили сезон-2022/23 на 12-м месте.