Петржела: «Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на слова генерального директора клуба Александра Медведева о том, что нынешний состав команды мог бы успешно выступать в Лиге Чемпионов.

«Не верю, что нынешний «Зенит» мог бы бороться с «Интером» или «Манчестер Сити». Они несколько лет играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и им никогда не везло. Поэтому не верю, что они могли выиграть у топ-клубов. До сих пор питерцы в Европе ничего не показали и не покажут в ближайшее время. Нынешний «Зенит» мог бы выйти из группы Лиги чемпионов? До этого не выходили, поэтому не верю. В России у них сейчас нет конкуренции», — цитирует Metaratings.ru Петржелу.