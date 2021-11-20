Гончаренко заявил, что «Краснодар» заслужил победу в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Очень эмоциональная игра. Прекрасный стадион сегодня в плане поддержки. Победу мы заслужили. Атаковали с большим желанием, понимали, что нет права на ошибку после неудачных матчей. Игроки ответственно подошли к матчу. Защита была на хорошем уровне, а в нападении могли более качественно завершать моменты после того, как игра открылась. Но не буду останавливаться на плохом, мы выиграли. Над таким соперником это вдвойне приятно.

Настрой команды зависит не только от установки или игрового дня. Здесь играет роль вся неделя, общение с игроками. Видно, что мы правильно среагировали на ситуацию, которая у нас была до этого матча», — сказал Гончаренко.

«Краснодар» набрал 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.