Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Тамбовом» в 30-м туре РПЛ (2:0) рассказал о трансферных планах команды и прокомментировал вероятный переход аргентинского нападающего Адольфо Гайча.

— Нападающий Адольфо Гайч в интервью заявил, что его переход в ЦСКА согласован. Можете прокомментировать это со своей стороны?

— Из моих уст и уст клуба вы услышите только официальную информацию.

— Вы говорили, что в плане развития команды было бы хорошо усилить всю центральную ось. Приоритеты не поменялись?

— Нет, не поменялись. Понятно, что когда команда выступает в Лиге чемпионов, вести переговоры и приглашать к нам игроков из других чемпионатов легче. Посмотрим, как получится.

— Вы следили за тем, как играет «Краснодар»?

— Нет. Первый раз поинтересовался только после гола Облякова. (Дмитрий Гирин)