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Гончаренко рассказал о своем негативном отношении к лимиту на легионеров

14:10
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России. С сезона-2020/2021 в РПЛ начал действовать новый лимит — «8+17».

— Я согласен с тем, что любой лимит — это не очень хорошо, — рассказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Столько их было за последние годы. Благо, сейчас не надо думать, сколько человек ты выпускаешь. Раньше я сталкивался с тем, что были футболисты, которые, понимая, что они будут играть, останавливались в развитии. Это было.

Я за отмену любого лимита. Для того, чтобы была конкуренция внутри команды.

Что такое условие любого футболиста? Когда Карпов 10-12 раз выступает в отбор на тренировке против Эджуке, он понимает, что что-то надо делать и его уровень поднимается.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCUTeRJXYVpfwLKUtmVjiN7g

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