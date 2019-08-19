Гончаренко рассказал о состоянии Чалова перед дерби со «Спартаком»
19:57
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 6-го тура со «Спартаком» отметил, что его команда готовит как больше вариаций плана «А», а не планирует тактику при проигрыше.
— При подготовке к матчу со «Спартаком» ориентировались на его игру 5-го тура с «Ахматом», однако кое-что подсмотрели и в матче с «Туном», — cказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч премьер». — Готовили ли мы план «Б»? Моя задача — дать как можно больше планов «А». С Чаловым все нормально, его состояние не вызывает опасений.
«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 20.00 (мск)
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Как закончится матч «Спартак» - ЦСКА?
Победой «Спартака» с разностью в один-два мяча
42.9%
Крупной победой «Спартака»
7.4%
Вничью
17.2%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
28.0%
Крупной победой ЦСКА
4.5%
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи