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Гончаренко рассказал о конкуренции в чемпионате России

21:43
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Главный ЦСКА Виктор Гончаренко выразил свое отношение к конкуренции в чемпионате России.

— За все мое пребывание в ЦСКА Гинер никогда меня не просил занять какое-либо место, — сказал Гончаренко в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в Instagram. —  Каждый год у нас одинаковые задачи — выигрывать и постоянно находиться вверху таблицы.

Все понимают, что много сильных команд и серьезная конкуренция. Думаю, конкуренция в России выше, чем в топовых европейских чемпионатах. Много команд одинакового уровня.

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