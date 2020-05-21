Гончаренко рассказал о конкуренции в чемпионате России

Главный ЦСКА Виктор Гончаренко выразил свое отношение к конкуренции в чемпионате России.

— За все мое пребывание в ЦСКА Гинер никогда меня не просил занять какое-либо место, — сказал Гончаренко в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в Instagram. — Каждый год у нас одинаковые задачи — выигрывать и постоянно находиться вверху таблицы.

Все понимают, что много сильных команд и серьезная конкуренция. Думаю, конкуренция в России выше, чем в топовых европейских чемпионатах. Много команд одинакового уровня.