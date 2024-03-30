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30 марта, 22:55

Гладилин заявил, что Гончаренко снова смог переиграть Абаскаля

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на ничейный результат в матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом» (0:0).

«Давайте исходить из результата. Ничья для «Спартака» явно ничего хорошего не значит, это первый факт. У «Спартака» состав гораздо сильнее, чем у «Урала», это второй факт. И вот у нас есть два факта, от которых стоит отталкиваться сегодня. Это значит, что Гончаренко вновь переиграл Абаскаля. Да, «Урал» не смог победить, но с их составом при текущих условиях эта ничья явно будет положительным результатом. А вот для «Спартака» это неудача. В чем причина? Я так понял, что даже Абаскаль этого объяснить не может», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» — тринадцатый (20 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-goncharenko-vnov-sumel-pereigrat-abaskalya/
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Гильермо Абаскаль
1
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Краснодар

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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Оренбург

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