Гончаренко рассказал, кто может взять на себя роль лидера в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о лидерах команды.

- Ты не можешь назначить лидера. Он сам должен вырисоваться в процессе игры, сборов. Кто-то всегда понимает, что он должен взять на себя эту ношу,- сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - Лидером может быть тот, который говорит, как Акинфеев, это может мотивировать в раздевалке, он может что-то подсказывать на футбольном поле. А есть лидеры, которые могут показывать своим примером. К сожалению, после ухода Васи (Березуцкого), мало кто так может подсказывать, как он это делал, поэтому в большей степени мы делаем это молча, но своим примером. У нас есть игроки, которые готовы взять на себя роль лидера в самые тяжелые отрезки матча. Если мы говорим о защите, то это Родригу (Бекао). Несмотря на то, что он не говорит по-русски, он знает достаточно много русских фраз, которыми он может мотивировать игроков рядом. Если мы возьмем полузащиту, то очень хорошо проявляет себя Бистрович. Он достаточно хорошо выучил русский язык. Что касается группы атаки, то на каждом отрезки игры могут взять на себя (лидерство) и Сигурдссон, и Чалов, и Эрнандес, и тот же Дзагоев, когда находится на футбольном поле.

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