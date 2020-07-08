РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гончаренко прокомментировал разгром «Оренбурга»

8 июля 2020, 20:26
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Оренбургом» (4:0) в 27-м туре Тинькофф РПЛ сказал, что матч получился сложным и пожаловался на жару. Эта победа стала для красно-синих третьей подряд.

— Может показаться, что победа получилась легкой, но это не так, — сказал Гончаренко — Сегодня было очень жарко, только после второго гола стало полегче и появилось нужное спокойствие. (Дмитрий Гирин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир