Гончаренко прокомментировал разгром «Оренбурга»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Оренбургом» (4:0) в 27-м туре Тинькофф РПЛ сказал, что матч получился сложным и пожаловался на жару. Эта победа стала для красно-синих третьей подряд.

— Может показаться, что победа получилась легкой, но это не так, — сказал Гончаренко — Сегодня было очень жарко, только после второго гола стало полегче и появилось нужное спокойствие. (Дмитрий Гирин)