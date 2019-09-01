Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной. При этом он отдал должное болельщикам и сопернику.

— Понравился накал, желание команд. Болельщики создали очень хорошую атмосферу на трибунах, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. — Думаю, наша победа закономерна. Мы создали достаточно моментов — это касается и первого тайма, и второго.

Когда не используешь столько шансов, в любом случае можешь ждать какую-то опасность в ответ. Знаем, что «Арсенал» умеет атаковать — есть игроки, которые могут как пробить, так и завершить уже в штрафной площади. Поэтому нужно было быть внимательными, где-то моментами неоправданно легко теряли мяч в центре поля. Но это, опять же, издержки того, что у нас молодая команда. У нас достаточно давно не было волевых побед. То, что нам удалось ее добиться перед большой паузой, хорошее подспорье для нас. (Артем Агапов)

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