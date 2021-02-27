Карпин поблагодарил футболистов «Ростова» за ничью в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2). Встреча прошла в Санкт-Петербурге 27 февраля.

— Матч можно разделить на два отрезка: первый тайм и второй тайм. В первом тайме после отбора сразу теряли мяч, было тяжело. Второй тайм надо рассматривать с точки зрения того, что у нас было на одного футболиста меньше. Это другой футбол. Хочу поблагодарить ребят и поздравить. Руки не опустили, бились до конца. Думаю, что заслуженно заработали одно очко, — сказал Карпин.

— «Ростов» хорошо выходил из-под прессинга. Но дальше команда будто бы не знала, что делать. Чего не хватало в финальной трети поля?

— Мастерства.

— С какой минуты стало сказываться удаление?

— Через три-четыре минуты, естественно.

— Почему вы отдали Бабурина в аренду «Краснодару»?

— Вопрос не ко мне. Могу говорить с точки зрения футбола. Егор заслуживает играть. Но на данный момент наш выбор падает на Песьякова. Егор должен играть. Я надеюсь, там он получит игровое время. Мы решили пойти ему навстречу.

«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — пятая строчка и 33 балла.

(Гоша Чернов)