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Головин, Соболев и Оздоев примут участие в шествии «Бессмертный полк»

13:47
Александр Головин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В память о подвиге солдат и офицеров, сражавшихся с захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в России проходит акция «Бессмертный полк». В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой шествие проводится в онлайн-формате.

В нем примут участие и многие спортсмены. В частности участниками акции станут футболисты Магомед Оздоев, Александр Головин, Наиль Умяров, Александр Соболев, Алексей Татаев, Никита Калугин и Артем Голубев.

Показ онлайн-шествия проходит 9 мая во всех городах России. В Москве акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения.

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