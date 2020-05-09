Головин, Соболев и Оздоев примут участие в шествии «Бессмертный полк»

В память о подвиге солдат и офицеров, сражавшихся с захватчиками в годы Великой Отечественной войны, в России проходит акция «Бессмертный полк». В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой шествие проводится в онлайн-формате.

В нем примут участие и многие спортсмены. В частности участниками акции станут футболисты Магомед Оздоев, Александр Головин, Наиль Умяров, Александр Соболев, Алексей Татаев, Никита Калугин и Артем Голубев.

Показ онлайн-шествия проходит 9 мая во всех городах России. В Москве акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения.