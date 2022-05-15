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Мележиков: «Пенальти в ворота «Спартака», думаю, не было. Справедлив ли результат? Какой есть»

Гендиректор «Спартака» считает, что пенальти в ворота команды в конце матча с «Зенитом» назначен неправильно
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что пенальти в ворота красно-белых в конце матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) был назначен неправильно.

«Пенальти, думаю, не было. Справедлив ли результат? Такой, какой есть», — сказал Мележиков.

«Зенит» сравнял счет в матче со «Спартаком» благодаря забитому Андреем Мостовым пенальти на 90+3-й минуте матча.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 29 матчах.

В последнем, 30-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

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Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Краснодар

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Спартак

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