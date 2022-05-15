Мележиков: «Пенальти в ворота «Спартака», думаю, не было. Справедлив ли результат? Какой есть»

Гендиректор «Спартака» считает, что пенальти в ворота команды в конце матча с «Зенитом» назначен неправильно

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что пенальти в ворота красно-белых в конце матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) был назначен неправильно.

«Пенальти, думаю, не было. Справедлив ли результат? Такой, какой есть», — сказал Мележиков.

«Зенит» сравнял счет в матче со «Спартаком» благодаря забитому Андреем Мостовым пенальти на 90+3-й минуте матча.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 29 матчах.

В последнем, 30-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).