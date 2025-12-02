Педро: «Слава богу, мне дают игровые минуты в «Зените»

Нападающий «Зенита» Педро в разговоре с «СЭ» поделился мнением о своей новой роли в команде в текущем сезоне.

«Моя новая роль в этом сезоне? Я чувствую себя комфортно в центре поля. Это позиция, на которой я начинал еще в «Коринтиансе». Мне всегда было легко действовать в центре. Слава богу, мне дают игровые минуты в «Зените» и, как результат, удается показывать на поле хорошую игру! Надеюсь, что смогу сделать еще больше для клуба», — сказал бразилец «СЭ».

19-летний Педро в сезоне-2025/26 в 22 матчах во всех турнирах за «Зенит» забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.