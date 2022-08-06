Рыбус надеется восстановиться от травмы к матчу с «Сочи»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал о состоянии своего здоровья.

Сегодня, 6 августа 32-летний поляк пропустил игру 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0) из-за повреждения.

«Со здоровьем все нормально. Скоро вернусь. Надеюсь, к следующему туру», — сказал Рыбус.

В сезоне-2022/23 Рыбус принял участие в 3 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. Матч красно-белых с «Сочи» в рамках 5-го тура РПЛ состоится 14 августа, начало — в 20.00 (мск).