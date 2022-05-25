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Илья Лантратов о скандале с болбоем: «Не должен был так поступать, извинился перед парнем»

Вратарь «Химок» Лантратов объяснил свое поведение и извинился перед болбоем
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер «Химок» Илья Лантратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал эпизод с болбоем по ходу первого стыкового матча со «СКА-Хабаровск» (0:1).

— Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болл-бои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку — конфликт уладили (смеется), — сказал Лантратов «СЭ».

26-летний российский футболист толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и потребовал быстрее дать ему мяч.

Ответный матч стыков «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».

Илья Лантратов
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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