Илья Лантратов о скандале с болбоем: «Не должен был так поступать, извинился перед парнем»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал эпизод с болбоем по ходу первого стыкового матча со «СКА-Хабаровск» (0:1).

— Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болл-бои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку — конфликт уладили (смеется), — сказал Лантратов «СЭ».

26-летний российский футболист толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и потребовал быстрее дать ему мяч.

Ответный матч стыков «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».