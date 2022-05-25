Губернатор Хабаровского края заявил, что «СКА-Хабаровск» получит необходимое финансирование для РПЛ

Губернатор Хабаровского края, председатель попечительского совета «СКА-Хабаровск» Михаил Дегтярев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в стыковом матче за право выступать в РПЛ.

«СКА-Хабаровск» — сплоченная крепкая команда и на фоне команд премьер-лиги, того же клуба Химки, смотрелась очень достойно. Игра была драматичной, наш клуб проявил все свои лучшие качества, правда несколько моментов, конечно, упустили, не хватило удачи. Уверен, что «СКА-Хабаровск» будет радовать болельщиков не только из Хабаровска и Дальнего Востока, но и со всей России.

Мы клубу поможем. Во-первых, в межсезонье заменим поле. Во-вторых, профинансируем клуб в необходимом объеме в случае выхода в РПЛ. Хватит ли преимущества в один мяч в гостевой встрече? Прогнозов мы не делаем. Это дело неблагодарное. Выкладываться будем по полной. Весь Дальний Восток болеет за «СКА-Хабаровск». Это я могу сказать точно", — сказал Дегтярев «СЭ».

Ответный матч состоится 28 мая на «Арене Химки». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.