ЦСКА Федотова впервые не смог победить дома

ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Красно-синие впервые после назначения Владимира Федотова на должность главного тренера не смогли победить в официальном матче на своей арене.

Ранее «Факел», «Ахмат» и «Краснодар» были повержены по разу, а «Урал» и «Сочи» — по два.

Заодно прервалась и голевая серия Хорхе Карраскаля, который отличался в пяти подряд домашних матчах премьер-лиги.

Домашние матчи ЦСКА под руководством Владимира Федотова

Дата Турнир Соперник Счет Голы 16.07.2022 Чемпионат Урал 2:0 Обляков, Карраскаль 23.07.2022 Чемпионат Сочи 3:0 Медина-2, Карраскаль 06.08.2022 Чемпионат Факел 4:1 Кучаев, Медина, Чалов, Карраскаль — Гонгадзе 21.08.2022 Чемпионат Ахмат 4:2 Чалов, Набабкин, Карраскаль, Медина — Конате, Бериша 10.09.2022 Чемпионат Краснодар 4:1 Карраскаль, Чалов, Медина, Гайч — Рамирес 14.09.2022 Кубок Урал 2:1 Виллиан Роша, Гайич — Юшин 28.09.2022 Кубок Сочи 2:1 Кучаев, Чалов — Сарвели 08.10.2022 Чемпионат Динамо 1:1 Виллиан Роша — Смолов

Итого: +7=1-0, мячи 22-7.

«Динамо» остается одним из самых неудобных соперников ЦСКА в чемпионатах России. В матчах с бело-голубыми армейцы набрали всего 40,98% очков.

Из регулярных соперников (больше 10 матчей) только «Зенит» (39,39%) доставляет красно-синим больше неудобств. Из редких оппонентов больше всего проблем ЦСКА доставили «Балтика», «Сочи» и «Океан».

Самые неудобные соперники для ЦСКА в чемпионате России