«Краснодар» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.45 мск

«Краснодар» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 26 октября

«Краснодар» и «Рубин» встретятся в рамках 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 октября. Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

26 октября 2025, 19:45. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Рубин» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (платно).

В 10 турах премьер-лиги «быки» набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Казани с 18 очками идет на седьмой строчке в чемпионате России.