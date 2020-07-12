На 81-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» (1:1) арбитр Владислав Безбородов поступил правильно, засчитав гол железнодорожников. После встречи пошли разговоры, что голевая атака хозяев поля началась с ошибки судьи, который не обратил внимания на неправильный ввод мяча в игру ударом от ворот.

На 80-й минуте при счете 0:1 «Уфа» проводила атаку, в ходе которой мяч оказался около углового флажка на линии ворот. Могло показаться, что он полностью пересек линию — и нужно было назначить удар от ворот «Локомотива».

Главный арбитр Владислав Безбородов поднял руку, чтобы указать на удар от ворот, но тут же ее опустил. Вместе с тем уфимцы из группы атаки выключились из игры и развернулись в сторону своих ворот. Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу сделал пас в сторону вратаря Антона Коченкова.

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев подобрал мяч и без остановки продолжил игру. Никто из гостей не показал, что произошло нарушение правил — наоборот, соперник включился в прессинг.

На самом деле игрок «Локомотива» не вводил мяч от ворот, для этого не было необходимости, потому что мгновением раньше мяч не покинул пределы поля — не ушел за линию ворот. Соответственно футболист «Локо» просто продолжил игру и начал атаку. (Александр Бобров)