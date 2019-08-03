Гол Крыховяка на последней минуте принес "Локомотиву" победу над "Крыльями"

"Локомотив" в гостевом матче 4-го тура РПЛ победил "Крылья Советов" (2:1).

Счет открыл Федор Смолов, забивший первый гол в чемпионате. На 88-й в четвертый раз отличился лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев.

Победу железнодорожникам принес Гжегож Крыховяк.

"Крылья" (3 очка) потерпели третье поражение на старте сезона, "Локомотив" (7 очков) одержал вторую победу.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Смолов, 15 (0:1). Соболев, 88 (1:1). Крыховяк, 90+4 (1:2).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Карпов, Чернов, Комбаров, Кабутов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 74), Мияйлович (Радонич, 79), Канунников, Соболев.

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука (Мурило, 85), Рыбус, Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Смолов.

Предупреждения: Жемалетдинов, 13. Баринов, 17. Анюков, 21. Чернов, 58. Карпов, 71. Гацкан, 84. Радонич, 86.

Судьи: Турбин (Дмитров). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).

3 августа. Самара. Стадион "Самара Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр